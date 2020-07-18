Prof. Yüksel: Eğitimli her kadının bu ülkeye borcu var

“Eğer bir yerde bilime, demokrasiye, barışa ve aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın, ölüme saniyeler kalmış olsa bile…” demişti Prof. Türkan Saylan.

Kuruluşunda yer alıp 19 yıl başkanlığını yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin ışığı da tam 31 yıldır bir an bile sönmedi. 100 bini aşkın ihtiyaç sahibi öğrenciye burs verildi. Her yıl binlerce lise ve üniversiteli öğrencisine burs verip eğitimlerine katkı sağlamakla kalmıyorlar, çeşitli projelerle öğrencilerin hayatını, kişisel gelişimlerine katkı sunuyorlar.

ÇYDD'nin başkanlığı geçen sene Türkan Saylan'ın ‘kızım' dediği Lepra Hastanesi'nde birlikte çalıştığı Prof. Ayşe Yüksel'e emanet. Kendisine ÇYDD bursuyla okuyan öğrencilerin başarılarını ve derneğin neler yaptığını sordum…

İŞSİZLİK VE YOKSULLUK VAR

“ÇYDD bugüne kadar kendine yeten, ailesine ve ülkesine emek veren, geleceğini kuran çok sayıda genç yetiştirdi. Gurur duyuyoruz ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz çünkü biz Türkan Saylan Hocamızın ‘Eğitimli her kadının bu ülkeye borcu var' sözüyle yetiştik. Biz de bu ülkenin koşullarında okumuş kişiler olarak Cumhuriyet'e borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Herkesin yapabileceği bir şey var” diye başladı söze Ayşe Yüksel. Pandemi süreciyle birlikte bu yıl daha fazla öğrencinin bursa ihtiyaç duyacağını söyledi.

“Bu hastalığın tüm dünyada yaşattığı bir ekonomik kriz var. İşsizlik yoksulluk var. Eğitimlerin devam etmesi için burs başvuruları da artacaktır. Yeni burs kaynaklarına ihtiyacımız var” diyerek çağdaş eğitime de vurgu yaptı.

Yüksel şöyle devam etti: Ülkemizin 81 ilinde kalkınmada öncelikli iller olmak üzere en önemli işimiz ekonomik koşulları yetersiz öğrencilere burs sağlamak. 1995'te İstanbul'da 50 öğrenciye burs vererek başladığımız bu yolculukta 37 bini aşkın üniversite öğrencisi mezun ettik. Yılda ortalama 8 bin üniversite öğrencisine burs veriliyor. Bunların tamamı bağışlarla gerçekleşiyor.

GENÇLERE İŞ ALANI YARATILMALI

“Türkiye'deki eğitim niteliği giderek azalıyor. Din odaklı eğitim çoğalıyor. Biz Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda bilimsel çağdaş eğitimi savunuyoruz. Bunun devletimizin görevi olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin bilimsel düşünen gençlere ihtiyacı var. Bu eğitimi tamamladıklarında ise bir işe ihtiyaçları var. Gençlere yeni iş alanları yaratılmalı.”

97 BİN KIZ ÖĞRENCİYE LİSEDE BURS VERDİK

“1997 yılında liseli kız öğrencilerin eğitimde eşitliğini sağlamak için “Anadolu'da bir Kızım Var Öğretmen Olacak Projesi” ile bugüne kadar 97 bini aşkın liseli kızımıza burs verildi. Lisede burs verdiğimiz kızlarımız üniversiteyi kazandığı takdirde bursu devam etti. Burs alan öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olmak gerekiyor. Bu yüzden projeler yürütüyoruz.

Burs alan öğrencileri, 21. yüzyılın bilim ve teknoloji yüzyılı olduğunu bildiğimiz için kişisel gelişim projeleriyle destekliyoruz. Geçen yıl 42 bin öğrenci başvurdu, 2 bin alabildik. ÇYDD Atatürk ilke ve eğitimleri doğrultusunda çağdaş eğitim yoluyla çağdaş ülke seviyesine ulaşmak için 31 yıl boyunca değişik projelerle emek vermeye devam edecek.”