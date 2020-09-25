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Psikiyatri kliniğinde skandal görüntüler!

Konya’da uyuşturucu kullanan bağımlılar ile denetimli serbestlik hükümlülerinin tedavi ve kontrolünün yapıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği’nin tuvaletlerinde uyuşturucu kullanıldığı ortaya çıktı. Hastane tuvaletlerinde kullanılmış şırıngalar, uyuşturucuların sarıldığı alüminyum folyolar, esrar ve hap blisterleri olduğu görüntülendi. Hastane bahçesinde bağımlıların rahatlıkla uyuşturucu alışverişi yaptıkları da öne sürüldü.

Müslüm EVCİ / Konya
18:48 -
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Psikiyatri kliniğinde skandal görüntüler!

Her gün yüzlerce bağımlının geldiği Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği’nde çekilen görüntüler pes dedirtti.

Konya’da uyuşturucu kullanan bağımlılar ile denetimli serbestlik hükümlülerinin tedavi ve kontrolünün yapıldığı psikiyatri kliniğinin tuvaletleri ile hastane bahçesinde uyuşturucu kullanıldığı ortaya çıktı.

FOTO: SÖZCÜ

TUVALETLERDE KULLANILMIŞ UYUŞTURUCU MADDELERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Psikiyatri kliniğinin tuvaletlerinde ve bahçesinde kullanılmış şırıngalar, uyuşturucuların sarıldığı alüminyum folyolar, esrar ve hap blisterleri (ambalaj) görmek mümkün.

FOTO: SÖZCÜ

HASTANE BAHÇESİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPILIYOR İDDİASI

Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, hastane bahçesinde bağımlıların rahatlıkla uyuşturucu alışverişi yaptığı hatta yatarak tedavi gören hastaların kendilerinin kullanması gereken ilaçları, tane ile hastane içinde dışarıdan gelenlere sattığı öğrenildi.

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