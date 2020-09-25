Psikiyatri kliniğinde skandal görüntüler!

Her gün yüzlerce bağımlının geldiği Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği’nde çekilen görüntüler pes dedirtti.

Konya’da uyuşturucu kullanan bağımlılar ile denetimli serbestlik hükümlülerinin tedavi ve kontrolünün yapıldığı psikiyatri kliniğinin tuvaletleri ile hastane bahçesinde uyuşturucu kullanıldığı ortaya çıktı.

TUVALETLERDE KULLANILMIŞ UYUŞTURUCU MADDELERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Psikiyatri kliniğinin tuvaletlerinde ve bahçesinde kullanılmış şırıngalar, uyuşturucuların sarıldığı alüminyum folyolar, esrar ve hap blisterleri (ambalaj) görmek mümkün.

HASTANE BAHÇESİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPILIYOR İDDİASI

Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, hastane bahçesinde bağımlıların rahatlıkla uyuşturucu alışverişi yaptığı hatta yatarak tedavi gören hastaların kendilerinin kullanması gereken ilaçları, tane ile hastane içinde dışarıdan gelenlere sattığı öğrenildi.