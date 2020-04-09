PTT açık mı? PTT çalışma saatleri değişti mi?

Günlük işlerini halletmek isteyen birçok vatandaş PTT çalışma saatlerini merak ediyor. İletişim alanında büyük önemi olan PTT ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? PTT hangi saatlerde çalışıyor sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor…

PTT AÇIK MI?

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, 3 Nisan’dan itibarensosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı ve sürekli yoğunluk yaşanan iş yerlerine ilişkin kapatma kararı alındığını duyurdu.

Kararın 3 Nisan itibariyle uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“03 Nisan 2020 tarihinden itibaren, sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Bu süreçte sosyal yardım ödemeleriniz, PTT dağıtıcılarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüklerimiz ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte evlerinizde yapılacaktır. Kapatılmayan iş yerlerimizde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetimiz durdurulabilecektir. Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Anlayış ve desteğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.”

PTT MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Hizmet veren şubelerde müşteriler ve personelin ulaştığı her noktanın detaylı dezenfektasyon işlemlerine tabi tutulması, her türlü temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30-13.30 saatleri arasında PTT iş yerleri kapatılmıştır. İllerde oluşacak şartlara ve durumlara göre mesai düzenlemesi için İl Başmüdürlerimiz de yetkilendirildi.​