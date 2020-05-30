PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaştı, 130 bin lirasından oldu

Antalya’nın Kepez ilçesinde galericilik yapan Tayfur Sanlı (29), iki gün önce internet üzerinden ilanını gördüğü 170 bin liralık otomobili almak için, İzmir’de yaşadığını belirtilen ilan sahibiyle iletişime geçti.

PTT HESABI AÇIP 130 BİN YATIRDI

Fiyat konusunda anlaşan ikiliden ilanı koyan satıcı iddiaya göre, Sanlı’ya herhangi bir kapora ödemesi yapmamasını ancak PTT’den hesap açıp parayı yatırmasını ve ardından ekran görüntüsünü paylaşmasını istedi. Bunun üzerine Sanlı, en yakın PTT şubesine giderek hesap açtırdı, ardından 130 bin lira para yatırdı ve ekran görüntüsünü karşı tarafla paylaştı.

SADECE 14 TL BIRAKMIŞLAR

Ardından araç satışı için karşı tarafı beklemeye koyulan Sanlı, gelen giden olmayınca PTT hesabına girmek istediğinde, hesaba ait telefon numarasının değiştirildiğini fark etti. PTT şubesine giden Sanlı, hesabındaki bakiyeyi duyunca neye uğradığını şaşırdı. Hesabında 130 bin liradan 14 TL kaldığını duyan Sanlı, dolandırıldığı iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.

”PTT DİYE ISRAR ETTİLER”

Tayfur Sanlı, başından geçenleri şu söz’lerle anlattı:

* Sürekli görüştüğümde PTT hesabı açmamı söylediler. ‘Banka hesaplarım var’ deyince, ‘PTT daha iyi olur bizim için’ dediler. Çarşamba günü kendime ait hesap açtım. İçerisine 130 bin lira yatırdım. Ancak hesabıma para geçmedi. Adamı arayıp kendi hesabıma paranın geçmediğini söyledim. Vakıf katılım anonim şirketi olarak yazacaksın, posta kargoyu seçeceksin ve 20 TL daha at' dedi. Ardından o işlemi yaptım ve hesabıma para yattı.

* Parayı yatırdıktan sonra benden ekran resmi atmamı istedi. Paranın görüntüsünü görmek istediğini söyledi. Ekran görüntüsünde sadece benim hesap numaram, ismim soy ismim ve bakiyem görünüyordu. 170 bin liraya anlaşmıştık. 130 bin lira attığımı görünce 40 bin lira daha atmamı söyledi. ‘Onu da atarım’ deyip beklemeye başladım.

E-DEVLET ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRİP 130 BİN TL ÇEKMİŞLER

* Perşembe günü saat 16.00 sıralarında içime şüphe düştü. İnternetten PTT hesabıma girmek istedim. Giriş yapmak istediğimde hesabımın farklı bir numaraya güncellendiğini gördüm. Bunun üzerine en yakın şubeye gittim. Hesabımda ne kadar param olduğunu sorunca 14 TL olduğunu söylediler. Yani 130 bin TL çekilmiş.

* Bunun nasıl olduğunu anlamak için bölge müdürlüğüne gittim. Paranın çekildiğini farklı hesaplara aktarıldığını söylediler. Karakola ve savcılığa şikayette bulundum.