PTT kuyruğunda içler acısı kare!

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, kısa çalışma ödeneği, emekli maaşı ve e-devlet şifresi almak isteyen vatandaşlar, sabah erkenden sıraya girebilmek için, PTT şubesi önünde yerlerde sabahlıyor. Merkez önünde yere battaniye serip sokakta uyuyorlar.

Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı, kaldırımda yatan vatandaşların fotoğrafını paylaşıp, “Nerede bu yetkililer?” diye sordu. İŞKUR'un verdiği kısa çalışma ödeneği için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gibi, kaldırımlarda yatıp uyumaları konusunda da hiçbir önlem alınmıyor.

‘REZALETİN FOTOĞRAFI'

Gece yarısı kaldırımda yatan vatandaşların görüntülerini paylaşan Ali Başak isimli vatandaş sosyal medya hesabından ‘'Bu, PTT'de işlem yapmak için geceden sıra tutan, hatta PTT kapısında yatan vatandaşların fotoğrafı. Daha doğrusu bir ilçenin sahipsizliğinin ve rezaletinin fotoğrafı. Diyecek başka söz bulamıyorum” diye yazdı.

‘ÇİLEDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'

Perişanlığın fotoğrafı sosyal medyada yayıldı. Vatandaşlar “Evine ekmek götürmek isteyen dar gelirli vatandaşlar PTT önünde çile çekiyor. Yazık günah” dedi.