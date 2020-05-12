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PTT’ye dönüştürülen okulun önünde uzun kuyruk! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Şanlıurfa'da, sosyal mesafe kuralına uyulması için PTT şubesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu binası önünde sıraya giden vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruktaki birçok kişinin sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.

17:39 -
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Şanlıurfa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan bin liralık nakdi yardım ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için PTT şubesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu’na gelenler, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Sosyal mesafe kurallarının sağlanmamasından dolayı Şanlıurfa Valiliği tarafından PTT şubeleri kapatılarak okullarda hizmet verilmeye başlanmıştı.

FOTO: DHA

Ancak, bugün yine okul önüne gelen yüzlerce kişi uzun kuyruk oluşturup, sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Sıcak havada kuyrukta bekleyen bazı kişilerin güneşten korunmak için karton kutuları başlarına koyduğu görülürken, polislerin sık sık sosyal mesafe çağrısı yaparak sırada bekleyenleri uyardı.

“KUYRUKTA SOSYAL MESAFE FALAN YOK”

Saatlerce kuyrukta sıranın kendisine gelmesini beklediğini söyleyen Ayşe Kaya, “Kuyrukta sosyal mesafe falan yok. Daha hızlı işlem yapılabilmesi için ek yerlerin açılması lazım” dedi. DHA

FOTO: DHA

aile okul Şanlıurfa
Son güncelleme: 18:02 12.05.2020
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