PTT’ye dönüştürülen okulun önünde uzun kuyruk! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Şanlıurfa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan bin liralık nakdi yardım ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için PTT şubesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu’na gelenler, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Sosyal mesafe kurallarının sağlanmamasından dolayı Şanlıurfa Valiliği tarafından PTT şubeleri kapatılarak okullarda hizmet verilmeye başlanmıştı.

Ancak, bugün yine okul önüne gelen yüzlerce kişi uzun kuyruk oluşturup, sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Sıcak havada kuyrukta bekleyen bazı kişilerin güneşten korunmak için karton kutuları başlarına koyduğu görülürken, polislerin sık sık sosyal mesafe çağrısı yaparak sırada bekleyenleri uyardı.

“KUYRUKTA SOSYAL MESAFE FALAN YOK”

Saatlerce kuyrukta sıranın kendisine gelmesini beklediğini söyleyen Ayşe Kaya, “Kuyrukta sosyal mesafe falan yok. Daha hızlı işlem yapılabilmesi için ek yerlerin açılması lazım” dedi. DHA