PTT’yi soydu ‘pişman oldum’ diyerek teslim oldu

Olay saat 10.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi’nde bulunan PTT Bank şubesinde meydana geldi. Silahlı bir kişi içeriye girerek güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Vezneden paraları alan soyguncu bir süre sonra binadan çıkmadan aldığı paraları ve silahı masaya bıraktı.

KORKU DOLU ANLAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler soygun girişiminde bulunan kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli polis merkezine götürüldü. PTT içindeki vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Bir görgü tanığı, “İçeri girdi, ‘Paraları ver.’ dedi. Bir süre sonra aldığı para ve silahı bıraktı. Herhangi bir soygun gerçekleşmedi. Polis geldi, götürdü” dedi.

“PİŞMAN OLDUM”

Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, “Pişman oldum, bu nedenle kaçmadım. Paraları ve silahı bıraktım” dediği öğrenildi. (DHA)