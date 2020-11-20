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PYD/YPG’li terörist Ankara’da yakalandı

Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'nin sözde 'istihbarat birimi'nde görev yaptığı belirlenen terörist K.A. (28), Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Güncellenme: 17:50, 20/11/2020
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PYD/YPG’li terörist Ankara’da yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, terör örgtü PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG mensubu, Suriye Halep doğumlu K.A.’nın, Beypazarı ilçesinde olduğu belirlendi.

K.A.’nın, terör örgütünün Suriye-Resulayn bölgesinde sözde ‘istihbarat birimi’nde görev yaptığı, 2019 yılında göçmen gibi Türkiye’ye giriş yapıp Beypazarı’na geldiği ve burada tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

K.A., Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından ilçede yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı Beypazarı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA

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