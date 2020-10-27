QR kodlu yasadışı bahis örgütüne operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri internet üzerinde yasa dışı bahis oynanmasına aracılık eden çeteye yönelik çalışma başlattı. Şebekeye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Kütahya, Aydın, Bursa ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 69 şüphelinin çoğu yakalandı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şebekenin bankamatiklerde bulunan anlık QR kod uygulamalarını kullanarak bahis oynayanların yasadışı sitelere yatırdıkları paraları isim ya da hesap numarası olmadan çektikleri belirlendi.

IBAN KULLANMADAN PARA TRANSFERİ

Çok sayıda maaşlı kurye ve ATM başında bekleyen eleman çalıştıran örgütün teknik takipten kaçmak için QR kodlu bir para alışveriş sistemi kurdukları öğrenildi. Bu sisteme göre bahis oyuncusu yatırmak istediği tutarı ATM’den QR kodla çekilecek biçimde belirliyor. ATM başında bekleyen örgüt elemanı ise ekranında görünen QR kodun fotoğrafını bahis oyuncusuna gönderiyor. Oyuncu, kodu telefonuna okuttuğunda ise ATM başında bekleyen örgüt elemanı parayı çekiyor. (İHA)