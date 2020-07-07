QR sistemi çözüldü, bahis çetesi çökertildi

Operasyon, İstanbul Siber Polisi tarafından gerçekleştirildi. Sanal bahis oynatan bir şebekeyi takip eden polis ekipleri yapılan çalışmaların ardından bu sabah 05.00'te harekete geçti.

İstanbul'da 12 ilçede düzenlenen baskınlarda, haklarında yakalama kararı olan 39 şüpheliden şebeke elebaşı U.J.'nin de aralarında olduğu 36'sı yakalandı.

320 BİN LİRA

Yapılan aramalarda 6 tabanca, 122 mermi, 35 telefon, 11 bilgisayar, 18 banka kartı, bol miktarda dijital materyal, 20 gram uyuşturucu ve 320 bin lira para ele geçirildi.

QR KOD SİSTEMİ

İddiaya göre, şebeke üyeleri polis ekiplerinin takibine yakalanmamak için kredi kartı ya da pos uygulamalarını kullanmıyordu. Şebeke yeni bir yöntem olarak banka ATM'lerindeki QR sistemini kullanıyordu. Şebekeye para yatıran müşteriler, kendilerine gönderilen QR kod üzerinden para yatırırken ödemelerde aynı şekilde yapılıyordu.

3 MİLYON LİRA

QR sistemi kullanarak yakalanmayacağını düşünen şebeke çökertilirken vurgunun boyutu da yapılan çalışmalarda ortaya çıktı. Polisin şu ana kadar yaptığı çalışmada çetenin 3 milyon liralık kazancının tespit edildiği öğrenildi.

YILLIK 50 MİLYAR LİRA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sanal kumarla ilgili geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, “Ülkemizde sadece yasa dışı bahsin yıllık cirosunun 50 milyar lirayı geçtiği değerlendirilmektedir” demişti.