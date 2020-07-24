Radyocu Elçin Özsoy kimdir? Ünlü radyocu Elçin Özsoy vefat etti

Son olarak Açık Radyo'da program yapan Elçin Özsoy, Rock FM'de yaptığı programlarla tanınır hale gelmişti. Rock ve metal müzik ortamlarının sevilen simalarından olan Elçin Özsoy'un hayatı hakkında bazı bilgiler…

ELÇİN ÖZSOY KİMDİR?

Elçin Özsoy'un hakkında çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Ünlü radyocu verdiği bir röportajda kendini şöyle tanışmıştı;

2010 yılından beri Radyo programcılığı yapmaktayım, Eskişehir'liyim. Fakat 10 yılı aşkın süredir de Dj'lik yapmaktayım. Radyoculuğa başlamamın sebebi müziği sevip ve biraz bildiğimdendi, “Bunu neden daha ileriye götürmeyeyim?” düşüncesiydi. Sonra radyoya girmeye karar verdim. Her hangi bir eğitimim yok bu alanda. Sonrasında ise başvurduk ve 2010 yılında Rock FM'e kabul edildik. Cover Station/Mixed Folder adında programlarla 4 yıl orada görev yaptım, kısa bir dinlenmeden sonra ise Mixed Folder ile Açık Radyo'da görevime devam etmeye başladım.