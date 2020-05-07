Evrensel Gazetesi ve Artı Gerçek haber sitesinde 5 Mayıs’ta yayınlanan ‘Makus Kaderden Kaçış Yok’ başlıklı yazısı nedeniyle Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un suç duyurusu üzerine açtığı soruşturma, “darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef almak” suçlaması ile yürütülüyor.

“AÇIKCA DARBE ÖZLEMİ VURGULANDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından yapılan suç duyurusunda, Zarakolu’nun idam edilen başbakan Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kıyaslayan bir yazı kaleme aldığı kaydedildi.

Yazının “ideolojik içerikli” olduğu belirtilen dilekçede, Zarakolu’nun, ”Türkiye’nin yakın tarihine göndermeler yaparak ‘Corona günleri, bırakın Türkiye’yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE’nin ve tayfasının kaçması mümkün değil’ şeklindeki ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepki yaratan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça ‘darbe özlemi’ vurgulanmış ‘darbe seviciliği’ yapılmıştır” denildi. (DHA)

