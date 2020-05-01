Rakun köpeği nedir? Rakun köpeği zararlı mı?

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç Üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Sarıkamış ormanlarında Türkiye için yeni bir memeli türü olan rakun köpeğini keşfettiklerini açıkladı. Rakun köpeğinin corona virüsünü insanlara taşıyan türlerden biri olduğu konusunda da araştırmalar bulunuyor.

RAKUN KÖPEĞİ NEDİR?

Rakun köpeği (Nyctereutes procyonoides), Enok olarak da bilinir, köpekgiller (Canidae) familyasından dış görünümü ile bir rakun ile köpeğin karışımından oluşmuş bir melezi andırır. Bu yüzden uzun süre köpekgiller familyasının en ilkel türü olduğu, ve köpekgiller ile rakungiller arasındaki bağlantıyı oluşturduğu kabul edilmiş olsa da günümüzde rakun köpeğinin resmen bir köpekgil olduğu ve bu rakunlara ya da sansarlara benzeyen görünümünü sonradan tesadüfen geliştirdiği bilinmektedir.

RAKUN KÖPEĞİ NEREDE YAŞAR?

Rakun köpeğinin doğal yayılımı Sibirya’nın doğusu, kuzeydoğu Çin ve Japonya’da dır. Ancak, 19’ncu yüzyılda kürk üretimi için Rusya’nın Avrupa kısmına da getirilmiş ve yetiştirilmeye başlanmıştır ancak rakun köpeğinin kürk üretimi için değerli olan kış postunu yalnızca hür yaşarken geliştirdiğini tespit etmişlerdir. Bu yüzden Ukrayna’da 1928 ve 1950 yılları arasında toplam 10.000 civarında rakun köpeği doğaya salınmıştır. Böylece rakun köpeği kendiliğinden batıya doğru yayılmaya başlamıştır. 1931 yılında Finlandiya’ya, 1951 yılında Romanya’ya, 1955 yılında Polonya’ya ve 1960 yılında Almanya’ya ulaşmıştır. Son yıllarda Fransa ve İtalyada gözlendiği bildirilmiştir. 2019 yılında Türkiye’de Kars’ın Sarıkamış ilçesi sınırlarında ve Allahuekber Dağlarında rakun köpeğinin ilk kez gözlendiği bildirilmiştir.