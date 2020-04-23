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Göz damlası orucu bozar mı?

Ramazan Ayı, bu gece kalkılacak ilk sahurla başlayacak. Müslüman alemi, bu gece oruç için niyet edecek ve 2020 Ramazan Ayı’nın ilk orucunu tutmaya başlayacak. Oruç tutacak vatandaşlar ise, göz damlasının orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Peki göz damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte cevabı…

21:42 -
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Göz damlası orucu bozar mı?

Ramazan Ayı'nın gelişiyle oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bazen bilmeden de olsa oruçlarını bozabiliyor. Böyle bir kaza yaşamak isteyen kişiler, ‘Göz damlası orucu bozar mı?' aramasını internette yapmaya başladı. Gözü nemlendirmek, glokom, enfeksiyon gibi problemler için kullanılan göz damlası orucu bozar mı? İşte Diyanetin açıklaması…

GÖZ DAMLASI KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşler Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.

Son güncelleme: 21:57 23.04.2020
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