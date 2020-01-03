Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?

İslam alemi için mübarek ve kutsal kabul edilen Ramazan ayı 2020'de ne zaman başlayacak merak ediliyor. 30 gün boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ilk oruç tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi…

10:12 -
Haberler Gündem
Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? Bayram tatili kaç gün?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more