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Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslümanlar mübarek Ramazan ayını ibadetlerini gerçekleştirmek için heyecanla bekliyorlar. Nisan ve Mayıs aylarında, mübarek Ramazan ayını idrak ettikten sonra Ramazan Bayramı başlayacak. İşte Ramazan Bayramı tarihi...

09:47 -
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Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Birçok kişi 2020’de Ramazan'ın başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İlk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.

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