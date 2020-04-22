Ramazan ayında pide satışı yapılacak mı? İftar çadırları olacak mı? İşte Ramazan genelgesi…

Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde corona virüsü salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu akşamda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Ramazan genelgesi’ gönderdi. Yayımlanan genelgede iftar, sahur etkinlikleri ile iftar çadırlarına müsade edilmeyeceği açıklandı. Ayrıca ekmek ve Ramazan pidesi satışlarının iftardan 2 saat önce sonlandırılacağı bildirildi. İşte Ramazan genelgesi…

İFTAR ÇADIRLARI OLACAK MI?

Genelgeye göre bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe, iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

PİDE SATIŞI YAPILACAK MI?

Ramazan genelgesine göre, “İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.”

RAMAZAN DAVULCULARI HANELERİ DOLAŞMAYACAK!

*Ramazan davulcularının tek tek vatandaşları/haneleri dolaşarak bahşiş toplaması salgın riskini artıracağından geleneksel hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek, aksi takdirde ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek. DHA