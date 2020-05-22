Ramazan bayram mesajları: En güzel, kısa, öz, anlamlı ve resimli Ramazan Bayram mesajları…

Türkiye bu sene Ramazan Bayramı'nı corona virüsü gölgesinde geçirecek. Tüm yurtta bayram boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle 24 Mayıs Pazar günü başlayacak bayram evlerde geçecek. Vatandaşlar, yakınlarında olamayan sevdikleri için en güzel Ramazan Bayram mesajlarını merak ediyor. En güzel, kısa, öz, anlamlı ve resimli Ramazan Bayram mesajları haberimizde…

RAMAZAN BAYRAM MESAJLARI

– En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

– Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

-Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!



-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

– Bayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

– Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.



– Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

– Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

– Bu Mübarek Ramazan Bayramı’nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

– Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.



– Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün Müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

– Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

– Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Ramazan bayramınız mübarek olsun.

– Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.

– Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

– Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun, sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.

– Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın Bayramın Kutlu Olsun.