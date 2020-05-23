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Ramazan Bayramı hangi günler? Bayram ne zaman bitiyor?

Mübarek Ramazan ayı geride kalırken Ramazan Bayramı'na eriştik. Ramazan Bayramı'nda bu sene buruk bir sevinç yaşayacağız, 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle herkes evlerinde olacak. Peki bu sene bayram tam olarak hangi günleri kapsayacak. İşte Ramazan Bayramı günleri...

11:26 -
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Ramazan Bayramı hangi günler? Bayram ne zaman bitiyor?

Ramazan’ın bugün son günü ve yani arefe günü, yarından itibaren Ramazan Bayramı başlayacak. Peki Ramazan Bayramı hangi günleri kapsayacak?

HANGİ GÜNLER RAMAZAN BAYRAMI?

Ramazan Bayramı Arefe günü 23 Mayıs Cumartesi olacak. Bu sene Ramazan Bayramı, 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise 26 Mayıs Salı günü itibariyle son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramı’nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bu günde oruç tutulmaz.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar. Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler.

Cumartesi hutbe oruç pazar Ramazan salı
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