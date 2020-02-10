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Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı’na yaklaşık 3 ay var ancak vatandaşlar bayram için programlarını yapmaya başladı. Ramazan Bayramı’nın tarihi kadar kaç gün tatil olacağı da araştırılıyor. İşte Ramazan'ın başlangıç tarihi ve Ramazan Bayramı 2020 tarihi...

10:09 -
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Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı ne zaman?

Vatandaşlar Ramazan Bayramı tarihini ve Ramazan Bayramı’nda kaç gün tatil olacağını araştırıyor. Geçtiğimiz senelerde yaşanan 9 günlük tatil heyecanı bu bayramda yaşanmayacak. Ramazan Bayramı’nda 1. gün pazar gününe denk geliyor. İşte ayrıntılar…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı pazar gününe denk geldiği için bu sene 9 günlük tatil ihtimali görülmüyor. 24 Mayıs, Pazar günü başlıyor, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü olacak. Cumartesi gününe denk gelen arafe günüyle birleşince Ramazan Bayramı'nda 4 günlük bir tatil ihtimali ortaya çıkıyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

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