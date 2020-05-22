Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı hangi günler?

Türkiye, tüm dünyada olduğu gibi corona virüsü ile mücadele ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi önlem alınmış durumda. Bu kapsam vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın ne zaman olacağını merak ediyor. İşte 2020 Ramazan Bayramı takvimi…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı'nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

BAYRAM BOYUNCA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle arefe günü ve tüm bayram boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı boyunca, 23 Mayıs Cumartesi (Arefe Günü) marketler ve bakkallar 10.00-17.00 arasında açık olacak. Bayram boyunca ise marketler ve bakkallar hizmet vermeyecek.