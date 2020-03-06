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Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Mübarek üç aylardan Recep ayının başlaması ile birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi de merak edilmeye başlandı. Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan 2020'de ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak?

16:56 -
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Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç hangi gün tutulacak?

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayı ve ardından gelen Ramazan Bayramı heyecan içinde bekleniyor. Nisan ve Mayıs aylarında, mübarek Ramazan ayını idrak ettikten sonra Ramazan Bayramı başlayacak. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

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