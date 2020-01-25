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Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Yeni yıl ile birlikte İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayı ve ardından gelen Ramazan Bayramı heyecan içinde bekleniyor. Nisan ve Mayıs aylarında, mübarek Ramazan ayını idrak ettikten sonra Ramazan Bayramı başlayacak. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

21:31 -
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Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. İşte Ramazan ayı ve Ramazan Bayramının başlangıç tarihi…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.

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