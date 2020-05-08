Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün resmi tatil?

Ramazan bayramına birkaç hafta olmasına ve corona virüsü salgının devam etmesine rağmen vatandaşlar bayram için programlarını yapmaya başladı. Bayrama dair en çok merak edilen konuların başında ise kaç gün tatil olacağı geliyor.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı pazar gününe denk geldiği için bu sene 9 günlük tatil için ihtimal verilmiyor. Bayram 24 Mayıs, Pazar günü başlıyor, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü olacak. 3 günlük resmi tatil olan Ramazan bayramı için Cumartesi gününe denk gelen arafe günüyle birleşince 4 günlük bir tatil ihtimali ortaya çıkıyor.