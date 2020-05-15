Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün resmi tatil olur?

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanacak Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan bayramına dair merak edilen konuların başında ise kaç gün tatil olacağı geliyor.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı pazar gününe denk geldiği için bu sene 9 günlük tatil için ihtimal verilmiyor. Bayram 24 Mayıs, Pazar günü başlıyor, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü olacak. 3 günlük resmi tatil olan Ramazan bayramı için Cumartesi gününe denk gelen arafe günüyle birleşince 4 günlük bir tatil ihtimali ortaya çıkıyor.