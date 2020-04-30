Akupunktur tedavisi orucu bozar mı?

Vücuttaki belirli noktaların uyarılmasını gerektiren, genellikle cilde nüfuz eden bir iğne ile, ağrıyı hafifletmek ya da çeşitli sağlık durumlarını tedavi etmek için yardımcı olan tamamlayıcı bir tıbbi uygulama olan akupunktur, Ramazan ayında merak edilen konulardan biri oldu. Diyanet orucundan endişe edenler için yanıtladı.

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ ORUCU BOZAR MI?

Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar ibadet niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak suretiyle yapılan bir ibadettir (Bakara, 2/187). Akupunktur, vücutta belirli noktalara iğne batırarak çeşitli hastalıkları tedavi etme metodudur. Orucu bozan şeyler kapsamında olmadığı yani vücudu beslemesi ve gıdalandırması söz konusu olmadığından akupunktur yaptırmak orucu bozmaz.

AKUPUNKTUR NEDİR?

Akupunktur, bir kişinin vücudunun belirli noktalarına, çok çeşitli derinliklere çok ince iğnelerin sokulmasını içeren bir tedavi şeklidir.

Araştırmalar, ağrının hafiflemesine yardımcı olabileceğini ve çok çeşitli diğer şikayetler için kullanıldığını ileri sürmektedir.

Akupunktur, vücuttaki enerji dengesizliklerini düzeltmeye odaklanmış tam bir tıbbi protokoldür. Çin'deki başlangıcından 2,500 yıl önce, akupunktur geleneksel olarak hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisi ile genel sağlığı iyileştirmek için kullanılmıştır.