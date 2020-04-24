Ramazan haberleri: Burun damlası orucu bozar mı?

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle niyet edip oruç tutanlar, orucun hangi hallerde bozulacağını merak ediyor. Ramazan Ayı'nda oruç ibadetini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen Müslümanlar, burun damlasının orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. İşte Diyanet'in burun damlası orucu bozar mı sorusuna verdiği yanıt…

BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Tedavî amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da uzuvda bulunan çeperler tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmaza (guslederken ağzı su ile çalkalamada) olduğu gibi affedilen miktar kapsamında değerlendirilebilir. Yani burun damlası kullanmak orucu bozmaz.