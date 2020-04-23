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Ramazan haberleri: Dezenfektan orucu bozar mı?

Türkiye, corona virüsü ile mücadele ettiği süreçte Ramazan Ayı’na giriyor. Bu akşam kalkılacak sahur ile 2020 Ramazan Ayı başlayacak ve milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Corona virüsünden korunmak maksadıyla şimdilerde hayatımızın tam ortasında olan alkol bazlı dezenfektanların orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor. Peki Diyanete göre dezenfektan kullanmak orucu bozar mı? İşte ayrıntılar…

22:10 -
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Ramazan haberleri: Dezenfektan orucu bozar mı?

Uzmanlar, corona virüsünden korunmak için ellerimizi sık sık dezenfektanla temizlenmesinin elzem olacağını söylüyor. Ramazan Ayı için oruç hazırlarını tamamlayan Müslümanlar ise, oruçlarının zedelenmemesi için bazı konulara ekstra önem gösteriyor. Bunlardan biri de dezenfektan kullanımı. Peki dezenfektan kullanmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklaması…

DEZENFEKTAN KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Dezenfektanların içerisinde alkol olduğu biliniyor. Corona virüsünün yayılmasını engellemek için de ellerin sık sık yıkanması veya dezenfektan ile temizlenmesi gerekiyor. Ramazan Ayı'nın gelmesiyle oruç tutacak olan vatandaşlar dezenfektan kullanımının orucu bozup, bozmayacağını merak ediyor. Malatya Müftüsü; “Oruçlu ve abdestli birisinin ellerini kolonya ve alkolle dezenfekte etmesinin bir sakıncası yok. Bununla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu'nun da fetvası mevcut” dedi. Yani dezenfektan kullanmak orucu bozmaz ve zedelemez.

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