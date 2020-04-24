Diyanet’e göre kusmak orucu bozar mı? Kusunca oruç bozulur mu?

Özellikle Ramazan ayında oruç bozan durumlar merak ediliyor. Kusmak vücudun savunma mekanizmalarından biri ve istemsizce insanlar kusmak durumunda kalabiliyor. Peki kusmak orucu bozar mı? Kusmak ve oruç bozulması konusunda Diyanet’in yorumu ne? İşte merak edilen sorunun cevabı…

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde; Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, “ağız dolusu” olması hâlinde, orucu bozar.

Hz. Peygamber(s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.