Ramazan haberleri: Göz damlası orucu bozar mı? Diyanet göz damlası sorusunu yanıtladı…

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte vatandaşlar ibadetlere yöneldi. Oruçlarının bozulmasını istemeyen vatandaşlar her konuda soruyu diyanete yöneltebiliyor. Bu sorulardan biri de göz damlası orucu bozar mı? Diyanet İşleri ise göz damlası sorusunu yanıtlayarak merak edenlerin içini rahatlattı. İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar…

GÖZ DAMLASI KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşler Başkanlığı’nın açıklaması şu şekilde;

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.