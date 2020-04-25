İftarda hangi dua okunur? İftar vakti okunacak dua…

11 ayın sultanı Ramazan’da iftarını açmaya hazırlanan müminler okunacak duaları merak ediyor. Allah’a şükrederek dualarla ‘amin’ denilecek sofralar, bu yıl da sevginin ve hoşgörünün buluşma noktası olacak. Peki iftar duası nasıl yapılır? İşte iftar duası…

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.

AMİN.