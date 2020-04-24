Kalp hastalarının kullandıkları dilaltı hapı orucu bozar mı?

Her Ramazan orucu bozan hallere dair birçok sorunun cevabı merak ediliyor. Dil altı haplarının orucu bozup bozmadığı merak edilen sorular arasında kendine yer buluyor. Peki dil altı hapları orucu bozar mı?

DİL ALTI HAPLARI ORUCU BOZAR MI?

Bazı kalp rahatsızlıklarında dil altına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).