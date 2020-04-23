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Nikotin bandı orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber orucu bozan ve bozmayan durumlar da merak edilmeye başlandı. Bunlardan biri de 'Nikotin bandı orucu bozar mı?' sorusu oldu. İşte Diyanet İşleri'ne göre 'Nikotin bandı orucu bozar mı?' sorusunun yanıtı...

22:05 -
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Nikotin bandı orucu bozar mı?

Müslümanlar için oldukça önemli olan bir aylık oruç ibadetini bu gece sahur ile başlayacak. Bazı vatandaşlar ise ‘Nikotin bandı orucu bozar mı?’ şeklindeki sorunun yanıtını öğrenmek istiyor. Peki nikotin bandı orucu bozar mı? İşte yanıtı…

NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?

Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir.

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