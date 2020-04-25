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Ramazan haberleri: Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

Ramazan Ayı girmemiz ile birlikte internette yapılan Ramazan Ayı aramaları fazlalaştı. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Ramazan Ayı'na erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Oruç, İslam’ın şartlarından biri. Peki kimler oruç tutmakla yükümlüdür? İşte Diyanet’in oruç tutmakla yükümlü olduğunu açıkladığı kişiler…

13:53 -
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Ramazan haberleri: Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

Ramazan Ayı, tüm Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılandı. Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte ise bu mübarek Ramazan Ayı ile ilgili bilgiler merak edilir oldu. Bunlardan birisi oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları… Peki kimler oruç tutmakla yükümdür? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama…

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu ile ilgili verilen bilgi şu şekilde;

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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