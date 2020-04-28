Oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer? Oruçluyken baş ağrısını önleme yolları…

Ramazan başladı ve oruçlar tutuluyor, değişen beslenme alışkanlıkları vücudu da etkiliyor. Uzun saatler süren açlık ve susuzluğun yanı sıra sağlıklı beslenme kurallarına uymamak baş ağrısını tetikleyebiliyor. Peki oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer?

ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISINI ÖNLEME YOLLARI

Özellikle gece sahura kalkmayıp tüm gün aç dolaşan migren hastaları, ‘açlığa’ bağlı migren ataklarıyla baş etmek zorunda kalabiliyor. Aynı zamanda aşırı stresli bir ortamda yaşayan kişilerde de gerilim tipi baş ağrısına sıkça rastlanıyor. Ağrı, hafif veya orta şiddette seyrettiği için günlük aktiviteleri çok fazla etkilemese de oruç tutarken ağrı kesici ilaçların kullanılamaması nedeniyle can sıkıcı bir tablo oluşabiliyor. Acıbadem International Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Haluk Caneroğlu, oruç tutarken pek çok kişinin ortak sorunu olan baş ağrısının önüne geçilebileceğine dikkat çekerek şu önerilerde bulunuyor.

Hafif besinlerle başlayın

– İftara yemeğine, kan basıncınızı hızla yükseltmeyecek olan çorba ve salata gibi hafif, az yağlı ve posa miktarı fazla besinlerle başlayın. Örneğin iftarı çorba ile açın ve 15 dakika sonra ana yemeğe geçin. Ana yemekte de mideyi zorlamayacak olan besinler tüketin.

Bol bol su için

– Vücut susuz kaldığında strese bağlı hormonlar yükselir. Bu da damarların daralmasına yol açarak, baş ağrısının oluşmasına neden olur. Baş ağrısının önüne geçmek için bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyin.

Sahurun son saatlerinde yiyin

-Migren hastaları sahura kalkmadan tüm gün aç dolaştıkları takdirde, ‘açlığa’ bağlı migren atakları gelişebiliyor. Bunun nedeni ise açlık ile susuzluğun vücutta stres yaratması ki bu da tansiyonun yükselmesine yol açabiliyor. Kan basının yükselmesine bağlı olarak da şiddetli baş ağrısı ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla baş ağrısından korunmak için mutlaka sahura kalkın ve uzun saatler aç kalmamanız için yemeğinizi son saatlerinde yiyin.

Protein tercih edin

– Sahurda şekerli besinler tüketmek yerine proteinden zengin olanları tercih edin. Yenilen şekerli besinler metabolizmayı hızlandıracağından proteinli besinleri tercih etmek tokluk süresini uzatıyor.

Migreninizi tetikleyen besinlerden uzak durun

-Fıstık, incir, süt ürünlerinden yoğurt, peynir gibi besinler migreni tetiklediği için bunlardan uzak durmanızda fayda var.