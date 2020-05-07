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Tok tutan yiyecekler neler? İşte tok tutan gıdalar…

Sahur, oruca başlamak niyetiyle imsak vakti uyanarak bir şeyler yemeye denir. Ramazan ayında beslenme problemleri, uzun süre aç kalmak, beslenme şeklinin ve saatlerinin değişmesi, hareketin azalması, yemeklerden hemen sonra yatılması gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Peki tok tutan yiyecekler neler?

15:28 -
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Tok tutan yiyecekler neler? İşte tok tutan gıdalar…

Türkiye’de bu sene oruç tutan vatandaşlar yaklaşık olarak 15 saat yemek yemeyecek ve su içmeyecek. Uzmanlar, imsak vakti ile iftar vakti arasındaki bu süre zarfında açlık hissinin daha az olması için önerilerde bulunuyor. Diyetisyen Gizem Görmüş, Ramazan ayına özel beslenme önerilerini sıraladı. Görmüş sahur ve iftar için örnek beslenme listesi de yazdı.

TOK TUTAN YİYECEKLER NELER?

Oruçta tok tutan yiyeceklere bakacak olursak; özellikle proteinden zengin gıdalara yönelmeliyiz. Proteindenden zengin gıdaların başında yumurta, beyaz peynir ve et grubu yiecekler gelir. Bu gıdalar uzun sürede sindirildiği için tokluk hissini sağlayarak ramazanda tok tutar. Ramazanda tok tutan bir diğer besin ise cevizdir. Kavrulmamış fındık, bademve ceviz yağlı tohumlar oldukları için oldukça tok tutarlar ve besin değerleri de çok yüksektir.

Sahurda yine proteinden zengin gıdalara yönelinmeli, tok tutması açısından sahurda da mutlaka yumurta, bol beyaz peynirli tam buğday ekmeği ile hazırlanmış bir tost, tarçınlı laktozsuz süt ile bir mini kahvaltı ile güne başlanmalıdır.

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Son güncelleme: 15:53 07.05.2020
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