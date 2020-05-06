Ramazan imsakiyesi… İftar vakitleri 6 Mayıs: Ankara, İstanbul ve İzmir için iftar saatleri kaçta?

Müslüman alemi bir kez daha Ramazan Ayı'na erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan Ayı'nda bugün (6 Mayıs 2020) onüçüncü oruçlar tutuluyor. Dün akşam sahura kalkan ve oruç için niyetlerini eden vatandaşlar iftar saatini beklemeye başladı. İftar saatleri her şehirde farklı oluyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üç büyük şehrimizin yanı sıra Türkiye'de bütün şehirlerimizin iftar vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2020 Ramazan imsakiyesi…

İL İL İFTAR SAATLERİ

Aşağıdaki tablodan il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İFTARDA EDİLMESİ GEREKEN DUA

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.

AMİN.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.