Ramazan ne zaman? 2020 ilk oruç ne zaman tutulacak? Dini günler takvimi

Müslümanlar için en değerli aylar olarak kabul edilen mübarek üç aylara girmemizin ardından Ramazan ayının tam olarak hangi gün başlayacağı merak ediliyor. Oruç ibadetinin yerine getirileceği bu değerli ayda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’de bulunuyor. Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde ilk orucun ne zaman başlayacağı da merak edilen konular arasında. İşte 2020 Ramazan başlangıcı ve ilk orucun tutulacağı tarih.

RAMAZAN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre, bu yıl Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?



Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ



3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.