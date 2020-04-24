Ramazan’da okunacak dualar nelerdir? Ramazan’da yapılması iyi olan ibadetler…

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan Ayı oruç ayıdır. Ramazan ayı gecesi yapılan duaların ne kadar önemli olduğu birçok ayet-i kerim ve hadis-i şerifte belirtilmiştir. Peki bin aydan daha hayırlı Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır?

RAMAZAN’DA YAPILACAK İBADETLER

-Tesbih namazı kılmak

-Nafile namazı kılmak

-Kuran okumak

-Tövbe etmek

-Dua etmek

-Salavat getirmek

-Sadaka vermek

-Hamd etmek

RAMAZAN’DA KILINACAK NAMAZLAR

Şa’ban’ın son gününü Ramazan’ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında 2 rek’at teşekkür namazı kılınır. „Yâ Rabbî, Ramazân-ı şerîf ile müşerref kıldığın için” denilir ve namaza durulur. Fâtiha-i şerîfeden sonra birinci rek’atte 1, İnnâ a’taynâkel-kevser…”, ikinci rek’atte 1 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

– Birinci 10 gün içinde mümkünse tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

– İkinci 10 gün içinde mümkünse yine tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

– Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm’dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

“Estağfirullâhe’l-azıym. Ve etûbü ileyk” denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.

AMİN.