Raporlarda dernek ve vakıfların isimleri gizlendi

Sayıştay, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin mevzuata aykırı olarak çeşitli dernek ve vakıflara taşınmaz tahsisi yaptığını tespit etti. Ancak hazırladığı raporda bu dernek ve vakıfların adlarını açıklamadı.

Sayıştay raporunda; belediyelerin kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, belediye meclis kararıyla tahsis edebilecekleri vurgulanarak, şöyle denildi:

“MEVZUATA AYKIRI”

“Buna karşın, mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına veya meslek kuruluşlarına süresi her ne olursa olsun tahsis işlemi gerçekleştiremezler. Bu tüzel kişiliklere ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak kiralama işlemi yapılabilir. Yapılan denetimlerde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin toplam dokuz adet taşınmazını mevzuata aykırı olarak çeşitli dernek ve vakıflara tahsis ettiği tespit edilmiştir.”

“GECEKONDU FONU AMAÇ DIŞINDA KULLANILDI”

Sayıştay’ın Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetleriyle ilgili tespit ettiği diğer usulsüzlükler ise şöyle:

– Samsun Büyükşehir Belediyesi, otopark yerlerinin işletilmesinden elde ettiği gelirlerden ilçe belediyelere vermesi gereken toplam 231 bin 252 TL’yi vermedi, paraları amacı dışında kullandı.

– Belediyenin Gecekondu Fonu hesabında biriken para da amacı dışında kullandı.

“MÜZE GELİRLERİ KAYIP”

– Belediyede görevli altı mühendis, her ay sabit 45’er saat, yılda 540 saat fazla çalıştırıldı. Fazla mesai ücreti verilen mühendislerin hep aynı isimler olması dikkati çekti.

– Şehirdeki 14 ücretli müze gelirlerinden belediyeye aktarılması gereken paranın kayıtlarında olmadığı ortaya çıktı.

– Kadrosunun yüzde üçü oranında (14) engelli memur çalıştırmak zorunda olan belediyenin 11 engelli memur çalıştırdığı tespit edildi.