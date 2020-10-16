Rebiülevvel ayı nedir, ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer’in ardından gelen Rebiülevvel ayı içerisinde Mevlid Kandili’nin yer alması Müslüman alemi için değerini arttırıyor.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl, 18 Ekim 2020 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer’in ardından gelen Rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak edilecek.

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.” (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)