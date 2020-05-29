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18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Corona virüsü önlemleri hafifletirilirken sokağa çıkma yasağına da düzenleme geldi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 18-20 yaş arasındaki gençlerin yasağı kaldırıldı...

12:00 -
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18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Sokağa çıkma yasağı düzenlendi ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı sınırı 18 yaşa indirildi. Genelgede, “Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocukların ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek” denildi.

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

CEZALARA DİKKAT

Sokağa çıkma yasağı düzenlendi ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı sınırı 18 yaşa indirildi. Genelgede, “Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocukların ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek” denildi.

aile Çarşamba Corona Cuma İçişleri Bakanlığı
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