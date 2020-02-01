Regaib Kandili ne zaman? Üç ayların başlangıcı hangi gün?

Dinimizde çok önemli bir yere sahip olan, maneviyatın en üst seviyeye ulaştığı Regaip Kandili'nde yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevablar verilir. 2020 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili ne zaman, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Hicri takvime göre belirlenen üç aylar başlangıcı ve kandil tarihleri her yıl değişiyor. Kandil günlerini önceden bilmek isteyen vatandaşlarımız için Diyanet dini günler 2020 takvimi de haberimizin içerisinde yer alıyor.

REAGİB KANDİLİ TARİHİ

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat’ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili’nin tarihi de 27 Şubat olacak.

21 Mart’ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart’ta başlayacak ve 7 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.

DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.