Regaip Kandili ne zaman? 2020’nin ilk kandili yaklaşıyor…

Üç ayların başlamasına kısa süre kaldı, İslam alemi için büyük anlamı olan 3 aylar yaklaşık 20 gün sonra başlıyor. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat’ta başlayacak. İşte kandil tarihleri ve merak edilenler…

REAGİB KANDİLİ TARİHİ

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat’ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili’nin tarihi de 27 Şubat olacak.