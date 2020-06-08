Rehine krizi… 5 çocuğu bıraktı yaralı eski eşi hâlâ evde!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çocuklarını göremediğini iddia eden Ü.A., eski eşinin yaşadığı eve gitti. Evin önünde gördüğü kızıyla eski eşi A.A.’nın kapısına giden Ü.A., zorla içeri girdi. Ü.A., eşini ve evde bulunan 3 çocuğu ile komşusunun 2 çocuğunu rehin aldı.

Komşularının haber vermesiyle eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ü.A. bu sırada eski eşi A.A.’yı tabancayla ateş ederek ayağından vurdu. Polislerin iknası sonucu 5 çocuğu serbest bırakan Ü.A., sağlık ekiplerinin eve girmesine ise izin vermedi.

Polis ekipleri, Ü.A.’yı ikna etmek için çalışmasını sürdürüyor. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumloğlu da olay yerine gelerek Ü.A.’yı ikna etmeye çalışıyor. (DHA)