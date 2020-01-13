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Rehine krizi! Sokak ortasında kadının kafasına silah dayadı!

Bursa'da bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olan kadını yol ortasında başına silah dayayarak rehin aldı. Polis ekiplerine uzun süre direnen şahıs, emniyet müdür yardımcısının devreye girmesiyle ikna olarak teslim oldu.

18:35 -
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Olay, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan E.Y. ile H.Ç. yolda karşılaştı. Kısa süre tartıştıktan sonra H.Ç. belinden çıkardığı silahı E.Y.’nin başına dayayarak kendisini sokak ortasında rehin aldı.

Foto: İHA

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, uzun soluklu ikna girişimi olay yerine gelen Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nevzat Uğurer ile son buldu.

Foto: İHA

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Şüpheli H.Ç. elindeki silahı Uğurer’e teslim ederek polis ekiplerine teslim oldu. O anlar ise kameralara an be an yansıdı.

Foto: İHA

Uzun süre rehine olarak tutulan E.Y, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyete götürülen H.Ç.’nin ise sorgusu sürüyor. İHA

Bursa Emniyet Nilüfer Polis Sağlık
Son güncelleme: 18:46 13.01.2020
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