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Rektör, yardımcıları ile koruması coronaya yakalandı! Binali Yıldırım Üniversitesi’nden açıklama

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, 2 rektör yardımcısı ile Rektör Levent'in yakın korumasının corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Üniversite, rektörlük binasının karantinaya alınmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

21:08 -
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Rektör, yardımcıları ile koruması coronaya yakalandı! Binali Yıldırım Üniversitesi’nden açıklama

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’in, 2 rektör yardımcısının ve Rektör Levent’in yakın korumasının corona virüsü testleri sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, rektörün, yardımcılarının ve yakın korumasının sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

REKTÖRLÜK KARANTİNAYA ALINMADI

Üniversite, rektörlük binasının karantinaya alınmasının söz konusu olmadığını belirterek iş ve işleyişte herhangi bir aksaklık yaşanmadığını aktardı.

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Son güncelleme: 21:10 27.08.2020
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