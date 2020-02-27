Rektörden karantina açıklaması

Bursa’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 4 kişide Corona virüsü tespit edildiği ve karantina altına alındıkları söylentisi telefon mesajıyla kısa sürede yayıldı.

Söylentilerin önüne geçilememesi üzerine Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz bir açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Kılavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Değerli arkadaşlar; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültemizde herhangi bir Koronavirüs vakası şu saat itibariyle yoktur ve hiçbir şekilde olmamıştır. Kaldı ki Sağlık Bakanımız ülkemizde tespit edilmiş vaka olmadığını belirtmiştir. Tek amacı kaos çıkarmak olan sahte paylaşımları dikkate almayınız.” ifadesine yer verdi. (İHA)