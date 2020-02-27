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Rektörden karantina açıklaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, WhatsApp uygulamasından hızla yayılan Uludağ Üniversitesindeki Corona virüsü iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

09:23 -
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Rektörden karantina açıklaması

Bursa’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 4 kişide Corona virüsü tespit edildiği ve karantina altına alındıkları söylentisi telefon mesajıyla kısa sürede yayıldı.

Söylentilerin önüne geçilememesi üzerine  Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz bir açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Telefon mesajıyla hızla yayılan ve gerçek olmayan mesajlar. Foto: İHA

Prof. Dr. Kılavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Değerli arkadaşlar; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültemizde herhangi bir Koronavirüs vakası şu saat itibariyle yoktur ve hiçbir şekilde olmamıştır. Kaldı ki Sağlık Bakanımız ülkemizde tespit edilmiş vaka olmadığını belirtmiştir. Tek amacı kaos çıkarmak olan sahte paylaşımları dikkate almayınız.” ifadesine yer verdi. (İHA)

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