Rektöre öğrencilerden tepki: Sağlımızı sınava değişmeyin!

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilerek derslerin online olarak işlenmesine karar verilmişti. İşlenen dersler sonrasında vize sınavları da internet üzerinden yapılarak öğrencilerin evlerinden çıkmamaları sağlanmıştı.

YÜZ YÜZE İHTİMALİ

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, binlerce öğrenciyi ilgilendiren final ve bütünleme sınavlarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sınavların yapılmasıyla ilgili ellerinde 3 seçenek olduğunu belirten Demirdağ şunları söyledi:

* Birinci seçeneğimiz 15 ile 28 Haziran arası final haftası olacak. Sınavlar fakültelerde yapılacak. Bir hafta sonrasında yani 6 Temmuz ile 12 Temmuz arasında bütünleme sınavları gerçekleştirilecek. 13 Temmuzdan sonra da yaz okulu ya da yaz stajlarını yapılacak.

BİRİNCİ SEÇENEĞE İŞARET

* Fırat Üniversitesi'nin açıkladığı ikinci seçenek ise şu şekilde düşünülüyor; 22 Haziran 3 Temmuz arasında final sınavları yapılacak. 11 Temmuz ile 19 Temmuz arasında bütünleme sınavları olacak. 20 Temmuz'dan sonra yaz okulu ve staj yapılacak.

* Üçüncü seçenek ise yani en kötü durumda uygulanacak olan senaryo da şöyle planlandı. 29 Haziran 12 Temmuz arasında finaller yapılacak. 18 Temmuz ile 26 Temmuz'da bütünleme sınavları gerçekleştirilecek.

* 1 Ağustos tarihinden sonra da yaz okulu ve staj gerçekleşecek. Benim düşüncem birinci seçeneğin uygulanacağı yönünde. Tabi salgının durumuna göre bu değişebilir. Ama bu şekilde giderse birinci seçeneği uygularız.

ONLİNE YAPILSIN TALEBİ

Rektör Demirdağ'ın final ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılacağını duyurması sonrasında binlerce öğrenci sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi. Final ve bütünleme sınavlarının da online olarak yapılmasını isteyen öğrenciler sosyal medyadan #FinaliUzaktanYap hashtagi açarak seslerini üniversite yönetimine duyurmaya çalıştılar.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Fırat Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medyada verdikleri bazı tepkiler şöyle;

* 40 bin öğrencinin hayatının riske atılmasını istemiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun uzaktan eğitim istiyoruz, online sınav istiyoruz.

* Her gün bıkmadan yazacağım. Uzaktan eğitimle ders anlatıp final ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılması öğrencilere yapılmış bir haksızlıktır. Şu an masamda ders çalışmaya çalışıyorum, yani 10-15 dakikada anlatılanlara kendi çabamla öğrenmeye çalışıyorum

* Diğer üniversiteler gibi bize de uzaktan sınav yapın. Şu dönemde fiziksel bir sınav sürecine hayır diyoruz, sesimize kulak verin.