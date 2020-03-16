Rektörle sendikacıdan sosyal medyada mobbing tartışması!

Hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir Sen ile Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ arasındaki mobbing tartışması sosyal medyaya taşındı.

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter’da PAÜ akademisyeni iki üyelerine mobbing uygulandığını öne sürünce PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ paylaşımların altına yorum yaparak cevap verdi.

İŞTE O TWEETLER

Yalçın, tweet dizisi ile takipçilerine duyurduğu iddialarında şu ifadeleri kullandı:

* PAÜ hızla üniversite vasfını yitiriyor.

* Keyfi yönetime, hukuksuzluğa ve haksızlığa bir de kaprise dayalı mobbing eklendi.

* 19 yıllık öğretim üyemiz, üniversitede göreve başladığı haftanın ertesinde sürgüne gönderildi.

* Yetmemiş, kadın öğretim görevlisinin görevlendirildiği meslek yüksekokulunda derse girmesi değil, bizzat cezaevine giderek ders vermesi istenmiş; hem de cezaevi müdürü ‘ihtiyaç yok, öğretim görevlisi fazlamız var' demesine rağmen.

REKTÖR BAĞ’DAN CEVAP

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık öğrencileri ile görüşlerini paylaşan PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ ise Yalçın’ın iddialarına şöyle yanıt verdi:

* Sayın başkan bu bilgi size anlatıldığı gibi değil.

* Cezaevi Müdürlüğü’nün yazılı talebi üzerine görevlendirme yapılmıştır.

* Hocamızı kurumumuza alırken erkek öğrencilere ders anlattırmayacağız diye bir tahahhütümüz olmamıştı.

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YALÇIN İDDİALARINI SÜRDÜRDÜ

Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, attığı tweetlerde iddialarını şöyle sürdürdü:

* Kadın öğretim görevlisini cezaevine sürgün eden PAÜ yönetimi, cezaevinde ders veren diğer öğretim görevlileri için ders alacak mahkum öğrenciler MYO’ya getirilmesine rağmen arkadaşımızı ısrarla cezaevine mahkum etmiştir.

* Bu olay kaprise dayalı mobbingin tek örneği değil.

* PAÜ AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi)’de görevli üyemiz, bir kin uğruna toplum sağlığı hiçe sayılarak görevden alınmıştır.

“OLAY SİZE ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL”

PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ bu iddiaya ise şöyle yanıt verdi:

* Sayın başkan olay size anlatıldığı gibi değil.

* Görevden alınma nedeni SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ödemesi kapsamında olmayan çipleri hastalara takması, kurumu zarara uğratmasıdır.

* Bu konuda iç denetim birimi inceleme yapıyor.

* Rapor sonrası kamu zararı tahsil edilecektir.

“RAPOR VERMEYİNCE GÖREVDEN ALINDI”

Yalçın son iddiasında ise rektörün eşi Derya Bağ’ı gündeme getirdi.

“Rektörün eşi tarafından hasta görülmeden sağlık raporu çıkarılması istenmiş, üyemiz bu hukuksuz talebi kabul etmediği için görevinden alınmıştır” iddiasında bulunan Yalçın’a, Rektör Hüseyin Bağ’ın yanıtı ise şu şekilde oldu:

* Kesinlikle böyle bir talebimiz olmamıştır.

* Eşimin 101 yaşındaki anneannesinin bakımını biz yapıyoruz.

* Muayenesi için her seferinde hastaneye getirip tetkiklerini yaptırdık.

* Hocamız usulsüz yaptığı işlem nedeniyle birim sorumluluğu görevininin sonlandırılmasına böyle bir kılıf uydurmuş.